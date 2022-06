Lucrarile pentru modernizarea bazarului Big se incheie la sfarsitul lunii august

Lucrarile pentru modernizarea bazarului Big din Calarasi se vor incheia la finalul lunii august, din cauza unor intarzieri aparute in santier. Astfel, termenul la care trebuie finalizata lucrarea a fost prelungit. "Finalizarea lucrarilor de modernizare a bazarului Big a devenit o prioritate. Am primit asigurari din partea constructorului ca obiectivul va fi gata pana cel tarziu la sfarsitul lunii august. Din nefericire, au intervenit o serie de factori obiectivi care au provocat intarzieri in ... citeste toata stirea