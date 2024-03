M. Bestea: Sunt ferm convins ca locuitorii comunei vor avea doar de castigat in alegerea acestui tanar cu initiative

Vicepresedintele CJ Calarasi, Mihaita Bestea, a salutat decizia desemnarii lui Florin Minciunaca si candidat sustinut de PSD pentru Primaria Mitreni la alegerile locale din 9 iunie, subliniind ca locuitorii comunei vor avea doar de castigat in alegerea acestui tanar cu initiativa, cu idei noi si dorinta de dezvoltare."Recent, am participat la un eveniment dedicat femeilor din Partidul Social Democrat, in comuna Mitreni! Ele sunt cele care se implica activ si depun eforturi pentru a aduce ... citește toată știrea