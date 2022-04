M. Budai: Veniturile pensionarilor nu pot fi inghetate zeci de ani

Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai sustine ca veniturile pensionarilor nu pot fi inghetate zeci de ani, asa cum s-a scris in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), adaugand ca in baza unui dialog constructiv cu reprezentantii Comisiei Europene s-ar putea inlatura nedreptatea facuta pensionarilor din Romania. "Salut declaratia noului ministru al Fondurilor Europene, care se alatura demersurilor facute de mine pentru ajustarea PNRR in sensul eliminarii acelui ... citeste toata stirea