M. Ciolacu: Agricultura, in acest moment, este o prioritate

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor a declarat luni, 14 martie 2022, ca Ministerul Agriculturii are solutii pentru a preintampina o criza alimentara, mentionand ca Romania are capacitatea de a sustine o populatie de pana la 40 - 50 de milioane din acest punct de vedere si ca agricultura este o prioritate in acest moment."Am vazut ministrul Agriculturii foarte determinat si are solutii, normal ca le prezinta intai in cadrul Guvernului si in cadrul coalitiei