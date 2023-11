Premierul Marcel Ciolacu anunta ca toate aspectele legate de noua lege a pensiilor, inclusiv cel privind sursele de finantare, au fost clarificate, iar proiectul intra "in linie dreapta" in Parlament, in urma discutiilor purtate, luni, in cadrul coalitiei de guvernare."Toate aspectele legate de Legea pensiilor, inclusiv cele privitoare la sursele de finantare, au fost clarificate in sedinta Coalitiei din aceasta dupa-amiaza. Prin urmare, Legea intra in linie dreapta in Parlament, fiind ... citeste toata stirea