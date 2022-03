M. Ciolacu: Proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat in Parlament

Liderul PSD, Marcel Ciolacu sustine prin intermediul unui mesaj postat miercuri pe pagina personala de Facebook ca proiectul initiat si sustinut de PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat in Parlament. E vorba investitiile de la Rastolita si Valea Jiului, ambele realizate in proportie de peste 90%."Proiectul PSD privind finalizarea hidrocentralelor abandonate a fost adoptat astazi (n.r. miercuri, 23 martie) in Parlament. Este absolut necesar sa crestem rapid ... citeste toata stirea