M. Dulce: Aceasta campanie pe care o derulam in aceste zile sfinte nu se va opri

Liderul organizatiei municipale PSD Calarasi, primarul Marius Dulce a declarat joi ca impreuna cu colegii sai e alaturi de oamenii nevoiasi ai municipiului oferindu-le in cadrul unei campanii initiate de PSD Calarasi pachete cu alimente pentru o masa imbelsugata de Paste."Ieri am fost alaturi de o mica parte din familiile nevoiase din Calarasi care au nevoie de sprijin. Aceasta campanie umanitara pe care o derulam in aceste zile sfinte nu se va opri. Si azi, impreuna cu dl senator Cionoiu vom ... citeste toata stirea