Miercuri, 11 octombrie, a avut loc la lansarea campaniei "Cumpara Romaneste", proiect initiat si sustinut de Partidul Social Democrat.Liderul organizatiei municipale PSD Calarasi, Marius Dulce a subliniat pe o retea de socializare ca acest program de anvergura e o adevarata structura de rezistenta a tuturor programelor economice pe care Partidul Social Democrat le are in vedere in actuala guvernare."Niciun alt partid nu a facut si nici nu va face mai mult decat PSD pentru economia nationala ... citeste toata stirea