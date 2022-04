M. Dulce: PSD a propus in cadrul Coalitiei ca salariul minim in AGRICULTURA sa fie de minim 3.000 lei brut, dupa modelul din sectorul Constructiilor

Partidul Social Democrat a propus in cadrul Coalitiei ca salariul minim in AGRICULTURA sa fie de minim 3.000 lei brut, dupa modelul din sectorul Constructiilor, sustine, pe pagina personala de Facebook, liderul organizatiei locale PSD Calarasi, Marius Dulce care prezinta si beneficiile ce vor rezulta in cazul in care va fi adoptat acest nou sistem de salarizare."Astfel, PSD raspunde la doua probleme majore din agricultura:- protejarea a tuturor celor 280.000 de salariati din acest domeniu ... citeste toata stirea