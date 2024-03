M. Pavel: Felul in care arata orasul Budesti si satele apartinatoare este unul dintre motivele pentru care m-am decis sa candidez

La alegerile locale din 9 iunie, PSD Calarasi va merge pe mana lui Marian Pavel pentru Primaria orasului Budesti. Dupa mai bine de 3 ani de mandat, vorbim in continuare de proiecte, intentii si foarte putine obiective realizate si acelea in conditii precare. Este concluzia trasa de Marian Pavel care a si explicat o parte din motivele care l-au determinat sa accepte candidatura pentru cea mai importanta pozitie din cadrul Primariei Budesti."Felul in care arata orasul Budesti si satele ... citește toată știrea