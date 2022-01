Mancarea devine un lux pentru romani. Producator: "Vrem sa vedem si noi care este explicatia acestor majorari"

Oamenii cu venituri mici si medii resimt cel mai mult majorarile de preturi la produse. In perioada urmatoare, romanii vor fi obligati sa plateasca mai mult pentru alimentele de baza. Valul de scumpiri vine pe fondul majorarii costului la gaz si electricitate. In toate sectoarele, de la panificatie la carnea de porc si produsele lactate, sunt asteptate scumpiri. Chiar din timpul acestor Sarbatori de iarna am mancat produse traditionale mai scumpe, un cozonac a costat mai mult cu 30%, iar carnea ... citeste toata stirea