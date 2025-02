Marcel Ciolacu: Am decis in coalitie acordarea unui sprijin financiar de 800 lei, in doua transe, pentru pensionarii cu venituri reduse

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi ca in coalitie s-a decis acordarea unui sprijin financiar de 800 lei, in doua transe, pentru pensionarii cu venituri reduse si a cerut ministrilor sa redacteze cadrul legal pentru ca primii bani sa ajunga la pensionari inaintea Pastelui."Ieri (n.r. 12 februarie) am decis in coalitie ... citește toată știrea