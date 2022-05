Presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu, presedintele PSD, considera ca este necesara o discutie in coalitie pe tema cotei unice si a impozitarii progresive si totodata discutii cu partenerii sociali si cu reprezentantii oamenilor de afaceri."Noi avem opinia ca e nevoie ca Romania in viitor, nu maine, nu in urmatoarele luni, sa se incadreze totusi sa facem un pas catre tarile dezvoltate. O astfel ... citeste toata stirea