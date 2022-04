Marcel Ciolacu: Este pregatit un pachet, "Sprijin pentru Romania", de aproximativ 17,3 miliarde de lei

Presedintele PSD Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, a afirmat miercuri ca pachetul de masuri "Sprijin pentru Romania" are o valoare de aproximativ 17,3 miliarde de lei, din care peste 7 miliarde pentru pachetul social."In acest moment s-a mai pregatit un pachet, *Sprijin pentru Romania*, de aproximativ 17,3 miliarde de lei si am plecat in primul rand sa gasim sursa de finantare, sa ramana sustenabil si sa avem un buget totusi sustenabil anul acesta, cu toate aceste ... citeste toata stirea