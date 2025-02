Marcel Ciolacu: Estimam o crestere economica de 2,5% in acest an bazata pe investitii si atragerea de fonduri europene

Premierul Marcel Ciolacu si mai multi membri ai Guvernului au avut astazi consultari, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Consiliului Investitorilor Straini, pe tema aspectelor legate de asigurarea stabilitatii economice, in actualul context international."Estimam o crestere economica de 2,5% in acest an bazata pe investitii si atragerea de fonduri europene. Mentinem cota unica de impozitare de 16% si Taxa pe Valoarea Adaugata. Pastram sub control cheltuielile bugetare, imbunatatim ... citește toată știrea