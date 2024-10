Marcel Ciolacu: In urmatorii cinci ani, putem fi a zecea economie a Uniunii Europene. Si acesta trebuie sa fie obiectivul nostru strategic

Candidatului PSD la alegerile prezidentiale, premierul Marcel Ciolacu, si-a lansat duminica proiectului de tara, anuntand ca propune un plan de investitii publice de 155 de miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in domenii precum infrastructura, educatie, sanatate, tehnologie, agricultura si industrii competitive."Candidez la presedintie pentru ca iubesc Romania si cred in potentialul tarii si mai ales cred ca avem o sansa istorica in fata. In urmatorii cinci ani, putem fi a zecea economie ... citește toată știrea