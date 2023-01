Marcel Ciolacu, presedintele PSD, vrea taxa de solidaritate pe profiturile nesimtite

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera necesara impozitarea suplimentara a "averilor acumulate pe fondul crizelor din ultimii doi ani, prin profituri nesimtite", spunand ca aceasta taxa de solidaritate va ajuta "milioane de romani care se confrunta cu criza costului vietii", dar si companiile romanesti, in special IMM-urile."Taxarea bogatiei si a companiilor cu profituri-record in urma pandemiei si a razboiului din Ucraina este o preocupare a tuturor liderilor lumii, dezbatuta in aceste ... citeste toata stirea