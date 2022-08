Presedintele PSD Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor a declarat marti, 16 august 2022, ca va avea loc o intalnire a liderilor coalitiei de guvernare in care se va discuta in primul rand despre preturile la energie."Din punctul meu de vedere, nu e nicio tensiune in interiorul coalitiei. Cred ca prioritatea unu la toata lumea in acest moment ... citeste toata stirea