Marcel Ciolacu si-a depus candidatura la functia de presedinte al Romaniei

Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, si-a depus candidatura, sambata, la functia de presedinte al Romaniei, context in care a precizat ca vine cu un plan pentru tara, un crez politic si un angajament moral, mentionand ca puterea trebuie sa stea la masa cu opozitia."Am decis sa depun astazi candidatura la Presedintia Romaniei dupa o perioada, din punctul meu de vedere, pe care romanii nu si-au dorit-o in mod deosebit, deoarece vreau sa va reamintesc ca in ultimii 20 de ani ... citește toată știrea