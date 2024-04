Marius Dulce: 70 de milioane de euro au fost atrase de municipalitatea Calarasi in cei 4 ani de mandat

Primarul Marius Dulce, candidatul desemnat de PSD pentru Primaria municipiului Calarasi, la alegerile locale din 9 iunie 2024 a sustinut astazi o Declaratie politica in cadrul careia au fost prezentat toate obiectivele realizate in cei 3 ani si jumatate de mandat. 70 de milioane de euro reprezinta suma tuturor proiectelor accesate in aceasta perioada, insemnand fonduri guvernamentale si europene.Tot in cadrul conferintei de presa, au fost prezentati si cei doi consilieri locali care au ales ... citește toată știrea