Marius Dulce: Am deblocat lucrurile la Piata Centrala, Bazarul il deschidem in iunie

Lucrarile la noua cladire a Pietei Centrale, incepute in vara lui 2020, au fost stopate o buna perioada de timp din cauza problemelor financiare ale constructorului. Ajunsa la un stadiu fizic de 70%, lucrarile vor fi reluate curand, da asigurari primarului muncipiului Calarasi, Marius Dulce. Acesta a mai anuntat ca Bazarul de la Orizont va fi gata in luna iunie a acestui an."Am deblocat lucrurile la Piata Mare, constructorul care era in insolventa am terminat cu el, vom face o expertiza ... citeste toata stirea