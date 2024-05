Primarul Marius Dulce, sustinut de Partidul Spcial Democrat, s-a inscris in competitia pentru Primaria Municipiului Calarasi, la alegerile din 9 iunie pentru obtinerea celui de-al doilea mandat.Ce a realizat in acesti 3 ani si jumatate?Marius Dulce: In 4 ani, am reusit ceea ce nu s-a realizat in 16 ani! Cu profesionalism, seriozitate, hotarare si viziune.Din 10 iunie, construim din nou impreuna Calarasiul modern, durabil si european. Avem de ales intre politicienii faptelor si cei ai ... citește toată știrea