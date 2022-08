Marius Dulce: Ma inscriu in competitia pentru presedintia organizatiei municipale PSD Calarasi

Marti, 9 august, s-au finalizat alegerile interne in cadrul celor 51 de organizatii locale PSD din municipiul Calarasi, stabilindu-se presedintii, secretarii executivi, membrii Birourilor Permanente pe fiecare structura in parte precum si delegatii care vor participa la conferinta municipala din 14 septembrie. Au fost desemnati si liderii celor 7 districte care vor coordona activitatea politica a organizatiilor locale."A fost un proces amplu in cadrul caruia am analizat activitatea desfasurata ... citeste toata stirea