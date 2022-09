Marius Dulce, reales presedinte al organizatiei municipale a PSD Calarasi

Conform calendarului stabilit, ieri s-au desfasurat lucrarile Conferintei municipale de alegeri a PSD Calarasi. A existat un singur candidat, Marius Dulce, primar al municipiului, cel care conduce aceasta organizatie de 8 ani.Fara contracandidat, Dulce a obtinut votul unanim al celor 210 delegati prezenti pentru urmatorii 4 ani."Ma onoreaza acest vot de incredere dar, in egala masura, ma si obliga in perspectiva viitoarelor batalii electorale. Impreuna am castigat alegerile locale si ... citeste toata stirea