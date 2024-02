Marius Dulce: Sunt foarte multe proiecte in derulare

Prezent joia trecuta in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la sediul PSD Calarasi, primarul Marius Dulce a trecut, succint, in revista obiectivele realizate in primii 3 ani de mandat, subliniind ca pe langa proiectele mostenite si aflate intr-un stadiu incipient de implementare, actuala administratie a incheiat deja contracte de finantare in cadrul PNRR de 60 de milioane de euro care trebuie implementate pana in 2026."In spatiul public se vorbeste de proiectele pe care noi, ... citește toată știrea