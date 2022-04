Masa de Paste goleste portofelul. Romanii cumpara mai putin sau deloc: "Te ia groaza!"

Pregatirile pentru masa de Paste ard la buzunare. Explozia preturilor din ultima perioada ii obliga pe romani sa cumpere mai putin sau deloc, in conditiile in care cumparaturile minime pentru sarbatori depasesc lejer 300 de lei. Carnea de miel se vinde in piete cu peste 40 de lei kilogramul, insa de departe cele mai mari cresteri de pret se observa la legume si lactate. Anul trecut, carnea de miel costa intre 27-30 lei/ kg, ouale-60 de bani bucata, cozonacul 30-35 lei/kg, rosiile de import, ... citeste toata stirea