Mascatii iau cu asalt Ilfovul. Perchezitii la suspecti de furt din societati comerciale VIDEO

Politistii calaraseni descind joi dimineata, 20 ianuarie, in lfov, la locuintele mai multor suspecti de furt calificat din societati comerciale. Oamenii legii pun in executare sapte mandate de aducere. Politistii din Fundulea din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu Gara, efectueaza joi, 20 ianuarie, sase perchezitii domiciliare, in judetul Ilfov, la persoane banuite de furt calificat din societati comerciale. Din ... citeste toata stirea