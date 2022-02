Materiale de protectie si dezinfectie, in valoare de 265.000 lei, donate de Crucea Rosie in perioada pandemiei

Crucea Rosie Calarasi a distribuit in perioada starii de alerta catre institutiile publice din judet materiale de protectie si dezinfectie dar si aparatura medicala in valoare de 265.000 de lei. Toate acestea au fost achizitionate din donatiile primite la Crucea Rosie Romana, distribuite apoi filialelor judetene. Conform Institutiei prefectului Judetului Calarasi, pe langa acestea, Crucea Rosie a mai distribuit peste 4.500 de pachete alimentare si igienice catre persoanele aflate in dificultate ... citeste toata stirea