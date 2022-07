Medic specialist in chirurgie reparatorie, angajat la spitalul din Calarasi

Inca un medic a fost angajat la spitalul din Calarasi. Wste vorba despre un specialist in chirurgie plastica si microchirurgie reparatorie. Acesta este cel de-al 41-lea medic venit la Calarasi in ultimul an. Rares-Adrian Giurgiu este medic specialist chirurgie plastica si microchirurgie reparatorie.La sfarsitul saptamanii trecute, acesta s-a alaturat colectivului de cadre medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. "Preocuparea pentru sistemul medical din Calarasi trece la un alt ... citeste toata stirea