Consilierii locali i-au acordat medicului specialist neurolog, Teodor Stoiculescu, titlul de "Cetatean de onoare" al municipiului Calarasi, pentru cei 45 de ani de activitate in slujba comunitatii noastre si implicarea deosebita in tratarea si vindecarea bolilor neurologice.Distinctia a fost conferita la initiativa viceprimarului Nicolae Dragu.Potrivit referatului de aprobare a proiectului de hotarare adoptat, in data de 31 august 2023, de catre alesii locali, doctorul Teodor Stoiculescu s-a ... citeste toata stirea