Mediul rural, campion la autorecenzare. Cetatenii din comuna Modelu, Calarasi, au completat 1.653 de chestionare

Un numar de 34.774 chestionare au fost completate, prin metoda autorecenzarii online, pana luni, 4 aprilie, la nivelul judetului Calarasi. 78,1% dintre cetateni s-au autorecenzat cu ajutorul recenzorilor, anunta Prefectura Calarasi. Din numarul total de chestionare completate, la nivelul judetului Calarasi, in ziua cu numarul 22 a RPL2021 - 4 aprilie 2022, 34,2%, adica 11.880 de chestionare, au fost completate in mediul urban si 65,8%, 22.894 de chestionare, in mediul rural.