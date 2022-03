Mesaj Ro-Alert pentru stoparea incendiilor de vegetatie, la Calarasi

La nivelul judetul Calarasi a fost emis marti, 29 martie, un mesaj Ro-Alert, pentru stoparea incendiilor de vegetatie uscata. Cetatenilor li se cere sa fie responsabili si sunt avertizati ca primesc amenzi in cazul in care incendiaza terenuri. In luna martie, conform pompierilor, la Calarasi au fost inregistrate 80 de incendii de vegetatie uscata, fiind afectate 30 de hectare de teren.In ultimele trei zile, la nivel, national,. pompierii au actionat pentru stingerea a peste 1.700 incendii. ... citeste toata stirea