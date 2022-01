Mica Unire, marcata printr-o hora mare a liceenilor in Calarasi

Mica Unire, infaptuita de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 24 Ianuarie 1859, aduce, an de an, emotia si unitatea ascunse in paginile galbene ale istoriei. La Calarasi, Muzeul Dunarii de Jos, Biblioteca Judeteana Alexandru Odobescu si Centrul Judetean de Cultura si Creatie au organizat evenimente prilejuite de aceasta zi. Surpriza a venit insa din partea liceenilor Colegiului National "Barbu Stirbei" Calarasi. Anul acesta, cadrele didactice si elevii din Calarasi au aniversat Unirea Moldovei cu ... citeste toata stirea