Mihaita Bestea: Sunt convins ca voi avea majoritate in Consiliul Local

Candidatul sustinut de social-democrati pentru Primaria Oltenita, Mihaita Bestea e convins ca in urma alegerilor din 9 iunie, PSD va obtine majoritatea in viitorul Consiliu Local, ca urmare a mesajelor pozitive primite in aceasta perioada din partea cetatenilor dar si a oamenilor de afaceri din oras."Sunt convins ca voi avea majoritate in Consiliul Local. O spun nu pentru ca as fi prea optimist. O spun analizand modul in care sunt primit de oamenii din Oltenita, luand in calcul oamenii de ... citește toată știrea