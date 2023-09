OFSD Municipiul Calarasi are incepand de miercuri o noua presedinta. Anuntul a fost facut astazi pe o retea de socializare chiar de noua sefa a femeilor social-democrate, Andreea Mirela Tache."Ziua de ieri a fost o zi speciala pentru mine, am fost nominalizata in functia de presedinta a Organizatiei Municipala a Femeilor Social-Democrate. Aceasta nominalizare ma onoreaza dar ma si obliga sa fac tot ce imi sta in putinta astfel incat, IMPREUNA Organizatia Municipala si Organizatia Judeteana, ... citeste toata stirea