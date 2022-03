Momsi: aplicatia care ajuta mamele sa se cunoasca si sa se sprijine reciproc

Mamele au de acum la dispozitie o noua aplicatie, creata special pentru ele. Momsi este prima aplicatie romaneasca dedicata exclusiv mamelor, care faciliteaza crearea de micro-comunitati in functie de proximitate si incurajeaza interactiunile in viata reala.Problemele principale pe care le resimt mamele sunt izolarea si lipsa de sprijin in viata de zi cu zi, iar aplicatia Momsi vine in intampinarea acestor provocari. Concret, mamele seteaza in aplicatie locul in care se afla si varsta ... citeste toata stirea