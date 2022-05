Monster Challenge, prima cupa la pescuit sturioni din Europa, in Romania. Unde se afla lacul cu pesti uriasi

Prima cupa dedicata pescuitului la sturioni din Europa se va desfasura in judetul Calarasi, la Sarulesti, renumitul lac in care se ascund adevarati monstri. Premiul cel mare este tentant, are o valoare de 10.000 de euro. In perioada 22-25 iunie, zeci de echipe din tara si strainatate se vor intrece pentru a captura cei mai mari sturioni din lacul Sarulesti, aflat in judetul Calarasi. Suprafata dedicata evenimentului este 65 de hectare, intre barajele Polcesti si Sandulita. Premiul cel mare este ... citeste toata stirea