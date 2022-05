Mosia de la Manastirea unde isi petrecea verile regele Mihai a ajuns o ruina

Casa Regala a Romaniei a avut in proprietate mii de hectare de teren in judetul Calarasi. Un loc aparte se afla in comuna Manastirea, unde a fost mosia regala in perioada 1898-1947. Comunistii au transformat domeniul in IAS, iar tranzitia, in ruina. Aici isi petrecea verile Regele Mihai in copilarie. Terenul agricol a fost cumparat de investitori arabi, care exploateaza suprafata, iar cladirile sunt darapanate. In judetul Calarasi, Casa regala a detinut balta Ezeru Mostistea - comuna Manastirea ... citeste toata stirea