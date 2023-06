Majestatea Sa Principesa Margareta, Custodele Coroanei Romane, si Alteta Sa Regala Principesa Sofia au sosit, ieri, 27 iunie, in municipiul Calarasi. Aceasta vizita face parte dintr-un proiect initiat de Custodele Coroanei, in judetele de la Dunare, astfel ca, pe parcursul anilor 2023 si 2024, Majestatea Sa va vizita comunitatile dunarene, pentru a incuraja educatia in randul tinerilor si minoritatilor etnice, folclorul si traditiile populare, patrimoniul construit si protejarea mediului ... citeste toata stirea