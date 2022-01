Municipiul Calarasi, in topul infectarilor cu SARS CoV-2, pe judet

Infectarile cu SARS CoV-2 se inmultesc pe zi ce trece. In municipiul Calarasi, rata de imbolnavire a ajuns luni, 24 ianuarie, la 4,78/1.000 de locuitori. Alte sapte localitati au incidenta cuprinsa intre 3.08 si 4,60/1.000 de locuitori. Institutia Prefectului informeaza ca luni, 24 ianuarie, incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19, la nivelul judetului Calarasi, in ultimele 14 zile, este de 2.48/1.000 de locuitori, in aceasta perioada inregistrandu-se 747 de cazuri. In ultimele 24 de ore ... citeste toata stirea