Munitie neexplodata, distrusa pe camp de pirotehnistii din Calarasi

Zeci de elemente de munitie ramasa neexplodata, descoperite de cetateni pe teritoriul judetului Calarasi in ultima perioada, au fost distruse de pirotehnistii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. Pirotehnistii din cadrul ISU "Barbu Stirbei" al judetului Calarasi au distrus mai multe elemente de munitie ramasa neexplodata, descoperite in ultimele 12 luni pe teritoriul judetului. In urma cu doua zile, in intervalul orar 09.00 - 13.00, echipajul de specialisti s-a deplasat pe raza ... citeste toata stirea