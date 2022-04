N. Cionoiu: Aceasta Caravana a Faptelor Bune nu se va opri aici. Consideram ca inaintea sarbatorilor pascale oamenii au nevoie de sprijin

Senatorul Nicusor Cionoiu a anuntat joi ca impreuna cu colegii sai din cadrul PSD Calarasi, a demarat de miercuri, 6 aprilie Caravana Faptelor Bune care si-a propus sa sprijine copiii cu un statut social precar dar si persoanele cu handicap care au mare nevoie de sprijin."De ieri (n.r. miercuri, 6 aprilie), am inceput sa initiem o actiune care se numeste "Caravana Faptelor Bune". Am luat in discutie, sa spunem asa, sprijinirea anumitor copii cu un statut social destul de precar. Am avut o ... citeste toata stirea