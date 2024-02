N. Cionoiu: Acest obiectiv a fost atins cu un an mai devreme!

Premierului Marcel Ciolacu s-a angajat ca de la 1 ianuarie 2025, castigul salarial mediu in Romania sa depaseasca 1.000 euro net., noteaza senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu care subliniaza "Acest obiectiv a fost atins cu un an mai devreme!"Institutul National de Statistica a anuntat ca salariul mediu net pe economie in luna decembrie 2023, a fost de 5079 lei! In comparatie cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu net a crescut cu 15,5%, o crestere reala de 8,3% ... citește toată știrea