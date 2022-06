N. Cionoiu: Am cerut sprijinul acestor specialisti tocmai pentru a realiza niste proiecte care sa aiba sorti de izbanda

Judetul Calarasi are nevoie acuta de investitii, sustine senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu care a salut ideea organizarii, la Calarasi, a unei intalniri intre reprezentantii Transgaz si ANRE cu o serie de primari din judet care ar putea dezvolta proiecte de infiintare retea de gaze in localitatile pe care le conduc."Dupa cum bine stiti saptamana asta am avut o intalnire cu reprezentantii Transgaz si ANRE privind proiectele care se vor derula pe raza judetului Calarasi. Au fost ... citeste toata stirea