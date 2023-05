Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu a subliniat astazi pe pagina personala de Facebook ca in plenul Senatului si-a dat acordul pentru doua propuneri legislative care vizeaza, pe de o parte consumatorii, iar pe de alta parte, antreprenorii romani."Am inteles nevoile esentiale ale cetatenilor si am venit in sprijinul lor. Astfel, in cadrul Sedintei Senatului din 03 mai 2023 am votat favorabil doua propuneri legislative importante prin care sustinem consumatorii, dar si antreprenorii ... citeste toata stirea