Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu saluta reactia prompta a Guvernului in contextul tragediei de la Crevedia subliniind ca premierul Marcel Ciolacu s-a implicat direct in gestionarea corecta a situatiei."Apreciez reactia prompta a Guvernului in contextul tragediei de la Crevedia. Premierul Marcel Ciolacu s-a implicat direct si a coordonat personal actiunea pentru salvarea vietilor. A constituit imediat o celula de criza pentru gestionarea situatiei, a fost prezent la spitalele in care ... citeste toata stirea