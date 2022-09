N. Cionoiu: Ati reusit sa va cinstiti tara prin curaj si solidaritate si continuati sa faceti asta neincetat!

Ziua Pompierilor din Romania sau Ziua Nationala a Pompierilor este o sarbatoare anuala care comemoreaza in fiecare zi de 13 Septembrie batalia din Dealul Spirii, desfasurata in 1848 la Bucuresti intre compania de pompieri condusa de Capitanul Pavel Zaganescu si un corp de armata al Imperiului Otoman. Aceasta zi a fost desemnata ca zi a pompierilor din Romania, in cinstea eroismului de care a dat dovada subunitatea de pompieri in acea lupta din timpul Revolutiei Romane din 1848.Cu acest prilej, ... citeste toata stirea