N. Cionoiu: Conform acestei propuneri scad costurile pentru transport si se diminueaza impactul negativ al cresterii preturilor

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu sustine ca in sedinta de Guvern, desfasurata marti, a fost aprobata o alta propunere PSD, inclusa in pachetul "Spijin pentru Romania". "Conform acestei propuneri scad costurile pentru transport si se diminueaza impactul negativ al cresterii preturilor. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per intreprindere. Ajutorul de stat va fi sub forma unui grant acordat operatorilor economici ... citeste toata stirea