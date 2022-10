N. Cionoiu: Directia in care evolueaza cursul vietii noastre depinde de educatia pe care o primim!

Senatorul PSD de Calarasi, Nicusor Cionoiu, a transmis pe pagina personala de Facebook un mesaj cu prilejul celebrarii, astazi, a Zilei Mondiale a Educatiei. "Educatia modeleaza societatea, schimba vieti si croieste drumuri in viata! Profesorii sunt indispensabili oricarui dintre noi!Multumim cadrelor didactice pentru contributia adusa in procesul educational, chiar si in aceste vremuri cand eforturile lor au fost insuportabile de multe ori, dar nu au renuntat sa fie cei mai buni in meseria ... citeste toata stirea