N. Cionoiu: Este cea mai redusa rata anuala a inflatiei de dupa august 2021

Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).Senatorul PSD Calarasi, Nicusor Cionoiu a subliniat ca acest ultim indice al inflatiei este cel mai redus din august 2021 incoace."Rata inflatiei a scazut la 5.9% in aprilie 2024, aproape la jumatate fata de ... citește toată știrea